В МГУ создали нейросеть с памятью, как у человека

В рамках исследовательского проекта «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному» в МГУ были представлены инновационные нейросетевые модели, способные эффективно решать задачи, требующие сохранения долговременной памяти между отдаленными во времени событиями.
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