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Делягин объяснил, почему у нас очереди на АЗС. Что на самом деле стоит за пустыми заправками

Делягин объяснил, почему у нас очереди на АЗС. Что на самом деле стоит за пустыми заправками

Одни регионы перешли на заправку «по номерам», другие запретили канистры, а где-то бензин уже продают по 200 рублей за литр.

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Комментарии
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Мура
Позавчера, сегодня, АЗС на Оптиков, адрес не знаю, Питер, в начале ул., был и есть бензин, любой, единственное что новое, нужна предоплата, но видел по пути закрытые колонки, видимо там где поток выше.
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4 н.
Вячеслав Денисов
&quot;Ингерман Ланская&quot; -Эта гнида, маскирующаяся под женщину - на самом деле бывший кэгэбист на пенсии, который нашёл себе способ подзаработать к двум (обратите внимание - сам признался) своим пенсиям, полученным за сучью работу. Очевидно, работает сдельно, получая свои ... &quot;сребренников&quot; за каждый пост, где обливает дерьмом всех, кто не согласен с его работодателями. Как был сукой в советское время, так и на пенсии остался такой же сукой!
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4 н.
ВВ
Владимир Витковский
... чухонка из недобитков, ЛЮДИ побрезговали марать руки о подобный мусор...
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4 н.