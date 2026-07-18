Позавчера, сегодня, АЗС на Оптиков, адрес не знаю, Питер, в начале ул., был и есть бензин, любой, единственное что новое, нужна предоплата, но видел по пути закрытые колонки, видимо там где поток выше.

Вячеслав Денисов

"Ингерман Ланская" -Эта гнида, маскирующаяся под женщину - на самом деле бывший кэгэбист на пенсии, который нашёл себе способ подзаработать к двум (обратите внимание - сам признался) своим пенсиям, полученным за сучью работу. Очевидно, работает сдельно, получая свои ... "сребренников" за каждый пост, где обливает дерьмом всех, кто не согласен с его работодателями. Как был сукой в советское время, так и на пенсии остался такой же сукой!