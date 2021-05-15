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Уголовное дело завели на охранника, который выстрелил в ребенка в Москве

Уголовное дело завели на охранника, который выстрелил в ребенка в Москве

РИАМО - 15 мая.  На сотрудника охраны продуктового магазина в Москве, который выстрелил из сигнального пистолета в сторону катавшегося на самокате мальчика, завели уголовное дело, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

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