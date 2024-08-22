Что можно было купить на советский рубль перед развалом СССР

Представители старшего поколения с ностальгией вспоминают жизнь при советской власти. Зарплаты хватало на всё необходимое (даже ещё оставалось), качественная медицина и образование были бесплатными, а жилищно-коммунальные услуги стоили копейки.
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