Дептранс Москвы восстановил движение на внутренней стороне ТТК

На Третьем транспортном кольце в Москве восстановлено движение после ограничений из-за ДТП. Ранее сообщалось о затрудненном движении на 1,4 км в районе Рижского вокзала, когда транспорт мог передвигаться только по одной полосе из четырех.
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