Внутри Земли найден гигантский «пончик»: что это может означать? Ирэн ОрлонскаяИсследователи Австралийского национального университета сделали уникальное открытие внутри Земли, обнаружив огромный «пончик» в ее жидком ядре.
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