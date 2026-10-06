В Бресте КГК снял с продажи более 10 кг десертов без документов

Сотрудники КГК сняли с продажи более 10 кг десертов и готовых блюд в брестских кофейнях из-за отсутствия документов о качестве, а также выявили немаркированные сиропы и кофейные зерна, данные о которых не значились в информационной системе.
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