ВС РФ вышли к Малой Слободке Сумской области, прорвав оборону ВСУ Северное направление сегодня на слуху у россиян, продвижение войск группировки «Север» и.
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ВС РФ вышли к Малой Слободке Сумской области, прорвав оборону ВСУ Северное направление сегодня на слуху у россиян, продвижение войск группировки «Север» и.
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