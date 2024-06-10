В Казахстане изменили порядок зачисления детей в спортивные секции

Министерство туризма и спорта Казахстана внесло изменения в правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества, передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры.
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