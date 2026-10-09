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Учения по гражданской обороне проходят во всех районах Республики Алтай

Учения по гражданской обороне проходят во всех районах Республики Алтай

В Республике Алтай проходит штабная тренировка по гражданской обороне. Учения организованы во всех районах региона, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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