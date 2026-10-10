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Царьград

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Рэпер Macan заработает 343 млн рублей в туре по России

Рэпер Macan заработает 343 млн рублей в туре по России

Русский рэпер Macan после службы в армии планирует масштабный тур по России. С 1 декабря по 27 мая он выступит в 27 городах, включая Смоленск и Хабаровск.

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