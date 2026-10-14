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Ярославца лишили свободы за угрозу убийством и избиение жены

Ярославца лишили свободы за угрозу убийством и избиение жены

46-летнего жителя Ярославля осудили за преступления против личности: мужчину признали виновным в угрозе убийством и причинение вреда здоровью средней тяжести.

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