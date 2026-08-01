Аргументы недели Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики Азербайджан продолжает делать неоднозначные шаги, которые трудно вписать в риторику о «стратегическом партнёрстве» и недавно нормализовавшихся отношениях с Москвой.
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