Аргументы недели Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики Азербайджан продолжает делать неоднозначные шаги, которые трудно вписать в риторику о «стратегическом партнёрстве» и недавно нормализовавшихся отношениях с Москвой.