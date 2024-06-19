Дмитрий Прокофьев: Чем гуманитарии начальству не угодили?

Дело не только в дефиците технарей. А что вдруг начальство озаботилось дисбалансами в высшем образовании? Не хватает специалистов? Так эта проблема — для начала — может решаться деньгами: плати инженеру тысяч от пятисот — и открывай соответствующие вузы (да уже и платят, на самом деле, и в реально топовые вузы, вроде МФТИ, не пробиться).