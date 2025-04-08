«Петербургский дневник» и «Манеж» подписали соглашение о партнерстве

Церемония прошла в рамках выставки «ВЕЛИКАЯ СТРАНА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 1941–1945» Официальное издание Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» и Центральный выставочный зал «Манеж» подписали соглашение об информационном партнерстве.
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