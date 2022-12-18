«Бостон» лидирует в таблице НХЛ с 50 очками в 30 матчах. Это 4-й результат в истории лиги

«Бостон» набрал 50 очков в 30 матчах – 4-й результат в истории НХЛ. Сегодня «Брюинс» победили «Коламбус» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата.

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