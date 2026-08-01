Сообщение о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом ТИК

Сообщение о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом Первой территориальной избирательной комиссии городского округа город Арзамас Нижегородской области с правом решающего голоса Избирательная комиссия Нижегородской области сообщает о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом Первой территориальной избирательной комиссии городского округа город Арзамас Нижегородской области с правом решающего голоса.