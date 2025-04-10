Агент Ван Дамма назвал обвинения актера в торговле людьми абсурдными

Агент актера Жан-Клода Ван Дамма в беседе с изданием People прокомментировал обвинения, которые были выдвинуты в сторону артиста из-за того, что он якобы пользовался услугами преступной сети торговли людьми в Румынии.
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