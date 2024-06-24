Матвиенко призвала общество не поддаваться эмоциям после терактов в Дагестане

А

Александр

Причем здесь межнациональное? Речь идет о ненависти к бандитам и в чалмах, и в вышиванках, и в косоворотках. И возмущает слюнявый бред про толерантность. Расковыряли басмаческую дыру. От её вони во всех адаптируемых врагов видишь. Хватит трепаться и лицемерить. Пора страну вернуть к её нормальному состоянию, а не в окошко кричать.