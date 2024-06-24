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Матвиенко призвала общество не поддаваться эмоциям после терактов в Дагестане

Матвиенко призвала общество не поддаваться эмоциям после терактов в Дагестане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала общество не поддаваться эмоциям после террористических актов, которые произошли в Дагестане.

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Комментарии
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А
Александр
Причем здесь межнациональное? Речь идет о ненависти к бандитам и в чалмах, и в вышиванках, и в косоворотках. И возмущает слюнявый бред про толерантность. Расковыряли басмаческую дыру. От её вони во всех адаптируемых врагов видишь. Хватит трепаться и лицемерить. Пора страну вернуть к её нормальному состоянию, а не в окошко кричать.
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16 час.
Астон Мартин
не подаваться очередной раз 🥸
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16 час.

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