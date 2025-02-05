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Херсонская область: атака беспилотников повредила три дома в Геническе

Херсонская область: атака беспилотников повредила три дома в Геническе

В Херсонской области атака беспилотников повредила три дома, но обошлось без пострадавших. Губернатор Владимир Сальдо сообщил о нападении на Генический район, эвакуации 15 жителей и оперативной работе экстренных служб.

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