Индия и Россия договорились о сотрудничестве в Центральной Азии

События в Индии с 29 декабря по 5 января 2022 года. Китай строит мост через пограничное озеро Пангонг; Индия и Россия обменялись «неофициальным документом» о взаимодействии в Центральной Азии; Франция поддержит заявку на экспорт танков нового поколения в Индию; начал работу первый индийский индекс криптовалют под названием IC15; полиция Нью-Дели арестовала подозреваемых в создании очередного сайта с мусульманскими женщинами на продажу; более половины новых случаев заболеваний COVID-19 в крупных городах Индии — это штамм «Омикрон» — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».