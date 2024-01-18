JAMA Pediatrics: фруктовые соки вредят больше диетической кока-колы

Новое исследование, проведенное учеными из University of Toronto и опубликованное на портале JAMA Pediatrics, пришло к выводу, что для детей, страдающих избыточным весом, диетическая кока-кола может быть более полезной альтернативой, чем фруктовый сок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии