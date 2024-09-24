Корпоративный ДМС во 2 квартале 2024 г.: число застрахованных растет

Данные опроса брокера Remind 12 ведущих страховщиков ДМС (совокупная доля рынка – более 90%) показывают, что 8 из 12 страховщиков зафиксировали рост портфеля по количеству клиентских групп, а у 4 страховых компаний рост составил свыше 10%.
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