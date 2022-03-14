ВС России передает трофейное вооружение Украины ЛНР и ДНР

Армия России передает трофейное вооружение Украины ЛНР и ДНР, сообщает официальный сайт Минобороны. Отмечается, что речь идет о технике, которая была брошена, хранилась на складах, а также была выведена из строя в ходе спецоперации ВС России.
Армия России передает трофейное вооружение Украины ЛНР и ДНР, сообщает официальный сайт Минобороны. Отмечается, что речь идет о технике, которая была брошена, хранилась на складах, а также была выведена из строя в ходе спецоперации ВС России.
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