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ВС России передает трофейное вооружение Украины ЛНР и ДНР

ВС России передает трофейное вооружение Украины ЛНР и ДНР

Армия России передает трофейное вооружение Украины ЛНР и ДНР, сообщает официальный сайт Минобороны. Отмечается, что речь идет о технике, которая была брошена, хранилась на складах, а также была выведена из строя в ходе спецоперации ВС России.

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