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"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Военная операция России на Украине и Израиля в Ливане, предвыборная кампания в США, прощание с актером Романом Мадяновым, Неделя моды в Париже и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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