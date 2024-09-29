"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Военная операция России на Украине и Израиля в Ливане, предвыборная кампания в США, прощание с актером Романом Мадяновым, Неделя моды в Париже и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
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