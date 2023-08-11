Боец с позывным «Шахтер»: ВС РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ в ДНР

Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмовали важный стратегический пункт украинской армии у Марьинки в ДНР, его удалось захватить, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Шахтер".
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