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Боец с позывным «Шахтер»: ВС РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ в ДНР

Боец с позывным «Шахтер»: ВС РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ в ДНР

Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмовали важный стратегический пункт украинской армии у Марьинки в ДНР, его удалось захватить, рассказал РИА Новости доброволец с позывным "Шахтер".

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