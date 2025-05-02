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Будет вкусно

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Идеальная заправка для салатов - горчичный соус, остренький и вкусный. Любой салат разлетается, а рецепт все подруги разобрали

Идеальная заправка для салатов - горчичный соус, остренький и вкусный. Любой салат разлетается, а рецепт все подруги разобрали

Весной, когда наступает время салатов, такой соус просто обязан быть под рукой в холодильнике. Преобразит салат с пекинкой и огурцом, подарит новое звучание помидорно-огуречном, превратит картофельный салат с луком в царское блюдо.

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