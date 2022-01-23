Френдзона: возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

Френдзона — это термин означающий вариант взаимоотношений между мужчиной и женщиной, при котором один из партнеров, чаще мужчина, испытывает желание развить коммуникацию до романтического уровня, но сталкивается с барьером со стороны второго партнера, чаще женщины.