Френдзона: возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

Френдзона — это термин означающий вариант взаимоотношений между мужчиной и женщиной, при котором один из партнеров, чаще мужчина, испытывает желание развить коммуникацию до романтического уровня, но сталкивается с барьером со стороны второго партнера, чаще женщины.
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