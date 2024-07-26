Стремление президента Украинсы Владимира Зеленского подольше удержаться у власти за счет затягивания процесса мирных переговоров стало следствием ловушки, грамотно выстроенной российским лидеров Владимиром Путиным.
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