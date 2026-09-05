Политолог Сергиенко: победа АдГ на земельных выборах поставит вопрос о замене Мерца

© Liesa Johannssen/Reuters 6 сентября в регионе ФРГ Саксонии-Анхальт пройдут выборы в местный земельный парламент.
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