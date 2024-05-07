20th Century Studios показала несколько фрагментов из фильма “Планета обезьян: Новое царство”20th Century Studios показала несколько отрывков из фильма “Планета обезьян: Новое царство”, продолжения предыдущей трилогии “Планеты обезьян”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)