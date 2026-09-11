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Что готовят зумеры: 5 вирусных рецептов из TikTok

Что готовят зумеры: 5 вирусных рецептов из TikTok

У поколения Z есть свои кулинарные любимчики: простые блюда с необычными способами приготовления фото: ShutterstockПока бумеры и иксы старательно делают заготовки на зиму, миллениалов готовка так утомляет, что они часто отдают предпочтение готовым блюдам из доставки.

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