Что готовят зумеры: 5 вирусных рецептов из TikTok

У поколения Z есть свои кулинарные любимчики: простые блюда с необычными способами приготовления фото: ShutterstockПока бумеры и иксы старательно делают заготовки на зиму, миллениалов готовка так утомляет, что они часто отдают предпочтение готовым блюдам из доставки.