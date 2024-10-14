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Имя нового главы Читы назовут 23 января 2025 года

Имя нового главы Читы назовут 23 января 2025 года

В столице Забайкалья скоро начнется прием документ от желающих стать новым главой города.Чита должна обрести нового главу.

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