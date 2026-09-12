Афганистан: четыре человека были убиты и трое ранены в результате столкновений в деревне Зго округа Чапархар провинции Нангархар из-за спора о собственности на землю между двумя семьями.
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