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Царьград

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Тихонова проиграла Кеведо в первом круге турнира WTA в Сан-Паулу

Тихонова проиграла Кеведо в первом круге турнира WTA в Сан-Паулу

Анастасия Тихонова, русская теннисистка, не смогла преодолеть первый этап турнира WTA 250 в Сан-Паулу, уступив испанке Кейтлин Кеведо.

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