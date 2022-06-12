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Американский дипломат увидел готовность Зеленского к компромиссу по Крыму

Американский дипломат увидел готовность Зеленского к компромиссу по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский начал смягчать свою позицию и возможно согласится с потерей Крыма, заявил бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас 12 июня в статье для журнала Foreign Affairs.

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