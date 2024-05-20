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Пчеловод Капунин рассказал, что пчелы не переносят запах алкоголя

Пчеловод Капунин рассказал, что пчелы не переносят запах алкоголя

Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал "Газете.Ru", что перед возможной встречей с пчелами не стоит злоупотреблять парфюмом и алкоголем, так как насекомые не переносят резких запахов.

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