Индийская компания Tata Technologies получила заявки на IPO на сумму более $18 млрд

IPO индийской Tata Technologies на сумму 30,43 миллиарда рупий ($366 миллионов) осталось самым переподписанным внутренним IPO на этой неделе, сигнализируя об устойчивом спросе на первое публичное размещение акций группы Tata за почти два десятилетия, сообщает агенство Рейтерс.
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