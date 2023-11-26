Индийская компания Tata Technologies получила заявки на IPO на сумму более $18 млрд

IPO индийской Tata Technologies на сумму 30,43 миллиарда рупий ($366 миллионов) осталось самым переподписанным внутренним IPO на этой неделе, сигнализируя об устойчивом спросе на первое публичное размещение акций группы Tata за почти два десятилетия, сообщает агенство Рейтерс.