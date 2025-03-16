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Закон и Порядок

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Сергей Миронов: НДФЛ для сверхбогатых нужно повысить до 35%

Сергей Миронов: НДФЛ для сверхбогатых нужно повысить до 35%

Ставку налога для физических лиц для россиян, доход которых выше 500 миллионов рублей в год, надо повышать до 35%, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.

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