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Мошенники придумали схему обмана россиян, предлагая вернуть налог в 52 тысячи

Мошенники придумали схему обмана россиян, предлагая вернуть налог в 52 тысячи

Мошенники звонят потенциальным жертвам и предлагают получить предварительно одобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей.

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