«Переговорный кейс» неактуален: Киев нанёс удар по «партии договорняка»

E

Ed

Вот вся польза от этого обилия букав - "показала лишь то, что разгильдяйство у нас искоренено не полностью и не окончательно. " (хотя нужна определенная изобретательность, что бы это назвать разгильдяйством, а не предательством) - это уже разрешено и не является дискредитацией СВО