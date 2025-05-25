Кейт Бланшетт, Джафар Панахи и Жюльет Бинош 78-й Каннский кинофестиваль — вот и всё! Победители объявлены, призы вручены, и сделаны главные выводы: политика в очередной раз восторжествовала над искусством.
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