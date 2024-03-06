Си Цзиньпин подчеркнул необходимость развития производительных сил нового качества в соответствии с местными условиями

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в ходе 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва подчеркнул важность развития производительных сил нового качества в соответствии с местными условиями.
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