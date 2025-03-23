Седан Suzuki оказался в 1,5 раза дешевле Granta и удивил безопасностью

В Индии стартовали продажи коммерческой версии Suzuki Dzire Tour S для таксопарков. Такой седан впечатлил ценой: всего 679 тысяч рупий (663 тысячи рублей) за бензиновую модификацию и 774 тысячи рупий (756 тысяч рублей) за битопливный вариант с метановым баллоном в багажнике.
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