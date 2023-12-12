Прости-прощай: какой мы запомним Audi TT

Веселая задорная «тэтэшка» в цифрах? Пожалуйста: четверть века, три поколения и 662 762 экземпляра. Впечатления от вождения? Извольте: опробовавшие топового злыдня TT RS утверждают, что он преисполнился в своем могуществе и совершенстве, считает водителя существом низшего порядка и словно отстраняет его от процесса управления.
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