Глава минфина Израиля выступил против сделки по обмену заложниками с ХАМАС

Global Look Press/Stringer/dpa Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич раскритиковал план президента США Джо Байдена по обмену заложниками и прекращению огня в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel.
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