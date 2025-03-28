Путин предложил организовать на Украине временное управление ООН и провести выборы

Президент РФ подчеркнул, что это лишь один из возможных вариантов Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы.
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