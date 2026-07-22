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Царьград

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Стала известна подробная хронология конфликта с русской туристкой в Грузии

Стала известна подробная хронология конфликта с русской туристкой в Грузии

В грузинском Телави расследуют конфликт между русскими туристками и участниками свадьбы, который произошёл в отеле Agareni Estate и вылился в уголовное дело и судебное разбирательство.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Двойное гражданство ? Ну и правильно, что навалял ей.
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1 м.