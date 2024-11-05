Сменились губернаторы Ростовской и Тамбовской областей

Президент принял отставку главы Тамбовской области Максима Егорова. И назначил Евгения Первышова временно исполняющим обязанности губернатора, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на соответствующий документ.
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