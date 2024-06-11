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Омбудсмен Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Омбудсмен Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать определенный механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, а также усилить наказания за такие деяния.

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