Омбудсмен Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать определенный механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, а также усилить наказания за такие деяния.
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